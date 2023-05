Anlässlich des bundesweiten Aktionstags zur Berufs- und Studienorientierung von Mädchen und jungen Frauen, dem Girls ’ Day, hat auch Bosch Bamberg die Türen seiner Ausbildungswerkstatt geöffnet. Interessierte Schülerinnen ab der siebten Klasse hatten die Möglichkeit, Einblicke in den Ausbildungs- und Arbeitsalltag in einem modernen Industrieunternehmen zu erhalten.

Ein abwechslungsreiches Programm erwartete die 60 Teilnehmerinnen, die im Rahmen des Girls ’ Day das Angebot wahrnahmen, bei Bosch in Bamberg hinter die Kulissen zu blicken. In kleinen Gruppen erkundeten sie laut einer Pressemitteilung die Lehrwerkstätten und hatten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten an verschiedenen Stationen praktisch zu erproben.

Bei der Herstellung von Schlüsselanhängern und Schmuckstücken stellten die jungen Besucherinnen ihr handwerkliches Geschick im Bohren und Biegen unter Beweis. Neben der Metallbearbeitung übten sie sich im Bereich der Elektronik und Informatik. Unter anderem programmierten sie Bewegungen eines kleinen Lernroboters und eine LED-Laufschrift.

Zahlreiche Gespräche mit Ausbildern und Auszubildenden über die gewerblich-technischen Berufsausbildungen am Standort rundeten den informativen Tag für die Teilnehmerinnen ab.

„Wir möchten den Schülerinnen zeigen, wie faszinierend technische Zusammenhänge und wie vielfältig technische Berufe sind“, erklärt Jürgen Winkler , Ausbildungsleiter bei Bosch in Bamberg . „Nur so können wir Berührungsängste gegenüber diesen vermeintlich männlichen Berufsbildern abbauen.“

Derzeit bildet das Werk, das Komponenten für die Automobiltechnik und Energieversorgung herstellt, 178 Auszubildende aus. Darunter 39 junge Frauen, die eine technische Berufsausbildung absolvieren.

„Wir freuen uns über das anhaltend hohe Interesse von weiblichen Auszubildenden , zu der auch Aktionstage wie der Girls ’ Day beitragen“, erläuterte Martin Schultz, kaufmännischer Werkleiter bei Bosch in Bamberg . Gemischte Teams erarbeiteten laut Schultz bessere Ergebnisse, sind kreativer und tragen damit maßgeblich zur Innovationskraft bei.

Neben der Teilnahme am Girls ’ Day engagiert sich Bosch Bamberg auch mit eigenen Projekten, um Kinder und Jugendliche frühzeitig an technische Themen heranzuführen. In den letzten Jahren hat das Werk über die Wissensfabrik, in der Bosch Gründungsmitglied ist, im Rahmen des sogenannten KiTec-Projekts über 70 Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindergärten in der Region aufgebaut. Die Einrichtungen werden von Bosch Bamberg mit Technikbaukästen ausgestattet und deren Personal von Ausbildern des Werkes geschult. red