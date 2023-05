Die Jahreshauptversammlung des KAB-Ortsverbandes Burgebrach fand im Edith-Stein-Haus statt. Beim Jahresrückblick des Leitungsteams durch Hildegard Bezold wurden als Veranstaltungen u.a. Maiandacht, Pfarrfest, Rosenkranzandacht und die Adventsfeier genannt.

Annemarie Kötzner vom Leitungsteam beschrieb die vielen Tätigkeiten der KAB während des Jahres. Diese seien unter anderem Krankenbesuche, Besuche im Altersheim, Mithelfen bei der örtlichen Tafel oder beim Schmücken der Kirche. Danach folgte der Kassenbericht mit einstimmiger Entlastung.

Der Präses der KAB, Pfarrer Friedmann, erläuterte, dass von der KAB in der Kirche vieles im Verborgenen geleistet werde. Er bedauerte aber, dass die KAB leider keinen so großen Stellenwert mehr hat und in der Öffentlichkeit nicht mehr stark wahrgenommen werde.

Danach folgten Ehrungen für langjährige KAB-MitgIieder. Christi Wachtler wurde für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Fünf Personen wurden für 40 Jahre und ein Mitglied für 25 Jahre Zugehörigkeit geehrt. red