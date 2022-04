Die Pfarrei St. Wenzeslaus lädt zum Sonntagsgottesdienst am 3. April in die Pfarrkirche in Litzendorf ein. Um 10.30 Uhr wird Oti Schmelzer während der Messfeier eine Fastenpredigt halten und ein Glaubenszeugnis ablegen. Schmelzer ist vielen aus der „Fastnacht in Franken“ aus Veitshöchheim oder von der „Bescheuerten Weindunstbühne“ in Oberschwappach bekannt. Außerdem wird der Gottesdienst als Livestream über den Youtube-Kanal der Pfarrei gesendet. Weitere Infos unter www.pfarrei-litzendorf.de. red