Der Bürgerverein Bamberg-Nord hat eine Online-Petition zur Unterstützung des Bamberger Gärtnerstandes gestartet. "Wir möchten mit dieser Petition die Bevölkerung aufklären und wünschen uns eine große Beteiligung. Auch wir möchten Firmen in Bamberg halten, doch nicht zu Lasten von wertvollen Anbauflächen. In diesem Zusammenhang müssen auch die Flächen auf dem Munagelände wieder zur Diskussion stehen", heißt es in der Mitteilung des Bürgervereins. Mit dem Erhalt der Gärtnerflächen sichere man dem Erwerbsgärtner seine Anbauflächen und seine betriebliche Zukunft, den Bürgern die regionale Nahversorgung und ihre Frischluftschneise.

Die Petition unterstützen kann man auf https://www.openpetition.de/petition/online/schuetzt-die-bamberger-gaertnerflaechen-weltkulturerbe-erhalten. Bis gestern hatten bereits 2335 Personen die Petition unterzeichnet, davon 1298 direkt aus Bamberg . red