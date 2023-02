Der Name der Band „Skarabäus“ bedeutet je nach hieroglyphischer Schreibung im Altägyptischen auch Mistkäfer. Mist ist es aber laut Veranstalter keinesfalls, was die neun Musiker von sich geben.

Vielmehr leitet sich der Anfang des Bandnamens vom „Ska“ ab, der in den 1950er Jahren in Jamaika entstand. Die erst 2019 gegründete Combo präsentiert bekannte Songs aus den vergangenen 50 Jahren mit einer Mischung aus Ska, Punk und Rock ’n’ Roll. Am Montag, 20. Februar, steht „Skarabäus“ ab 21 Uhr (Einalls 20 Uhr) auf der Bühne im Liveclub. Der Eintritt ist frei. red