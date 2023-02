Der Sportkreis Bamberg im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) will in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt in der Kinder-und Jugendarbeit setzen. „Es gilt, die Nachwuchsarbeit zu verstärken durch mehr sportliche Angebote in den Kitas und Schulen“, sagte Kreisvorsitzender Carsten Joneitis bei der Jahresauftaktsitzung im Brauereigasthof Sauer. Es bleibe unabdingbar, die Spiel- und Bewegungsangebote zu erweitern, „die Herausforderungen der Zeit benötigen Weitblick, Kinder und Jugendliche sind für mich der Sauerstoff der Zukunft“.

Joneitis, der seit zehn Jahren an der Spitze des Bamberger Sportkreises mit 236 Vereinen und 76.500 Mitgliedern steht, machte noch auf einen geplanten Workshop zum Sportstättenneubau in diesem Herbst aufmerksam und auf ein Sportgespräch im Frühjahr: „Da holen wir die oberfränkischen Abgeordneten zu einem Meinungsaustausch mit ins Boot.“

Auszeichnungen

Und besonders freute sich der gleichzeitige Bürgermeister von Oberhaid, dass er Manuela Kaiser (SV Pettstadt) als neue Kreisfrauenvertreterin vorstellen konnte. Sie beerbt Theresia Zahn (FC Thüngfeld), eine Ikone im Frauensport. Die „Mädy“, wie sie alle nennen, hat in nahezu 25 Jahren über 100 Lehrgänge initiiert, dabei vielen den Weg zum Sport erschlossen. „Sport verbindet“, war stets ihr Leitspruch. Für diese großartige Leisung erhielt sie jetzt die BLSV-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerblatt. Gleichfalls zeichnete man Angelika Kube (FC Thüngfeld), amtierende Refererentin „Sport für Ältere“, aus.

Der Kreisvorsitzende der Sportjugend sprach zuletzt ein brisantes Thema an: „Wir brauchen dringend weiterhin offene Hallen zum Sportreiben, um die Corona-Defizite aufzuholen. Daher kann einer Belegung solcher Sportstätten mit Flüchtlingen nur im äußersten Notfall zugestimmt werden.“ Die Integration von Migranten sei für die Sportjugend jedoch eine Selbstverständlichkeit. Horst Wunner