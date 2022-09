Mit steifen Bewegungen und Trippelschritten kommt Hans Rochling aus der Küche ins Wohnzimmer. Auf die Frage „Wie geht es Ihnen?“ sagt der 83-Jährige: „Es war schon besser.“ Der alte Herr lächelt, dann wird seine Miene wieder ernst. Und erst am Ende des FT-Gespräches mit seiner Frau Ruth (79) und seiner Tochter Yvonne Krug taut er wieder auf.

„Das Schlimmste ist, man weiß nicht, was man macht“, sagt Hans Rochling klar. Und: „Ich kann nichts dafür, dass ich Leute beleidige.“ Ihm kommen die Tränen. Seine Frau schaut ihn betrübt an: „Sonst kann ich nicht mit ihm sprechen, er wird schnell zornig, beleidigend und hat Wortfindungsstörungen“, erklärt Ruth Rochling. Das sei schlimm für sie: „Er ist ein ganz anderer Mensch als der, den ich vor 56 Jahren geheiratet habe, wie ein Baby manchmal“, fügt sie leise hinzu. Doch ihre Tochter weiß nur zu gut: „Sie liebt ihren Hans trotzdem!“

Erst Parkinson, dann Demenz

Trotz der Parkinsonkrankheit, die das Gehirn so veränderte, dass sich eine Demenz entwickelt hat: „Schleichend“, wie Ruth Rochling sagt. Erst habe er den Heimweg nicht mehr gefunden, dann habe er sich beim gemeinsamen Hobby Square-Dance die Figuren nicht mehr merken können.

Zerstreutheit, Vergesslichkeit, Wesensveränderungen nahmen zu. Inzwischen ist Hans Rochling in der Pflegestufe vier, ein Pflegedienst kommt regelmäßig zum Duschen, und vier Mal in der Woche wird er in die Tagespflege abgeholt. Eine gewisse Entlastung für seine Frau, die dennoch von „hoher körperlicher Anstrengung“ spricht, zumal ihr Mann „oft die Nacht zum Tag macht“. Es komme jedoch nicht in Frage, dass „ich ihn in ein Pflegeheim gebe“, betont sie. Zumal ihr Freundes- und Bekanntenkreis sie nicht im Stich lasse: „Dafür bin ich sehr dankbar, sonst wären es ja auch nicht richtige Freunde!“, so Ruth Rochling.

Anliegen der Alzheimer-Gesellschaft

Damit erfüllt das nähere Umfeld des Bamberger Ehepaares Rochling ein wesentliches Anliegen der Alzheimer-Gesellschaft Bamberg . „Auch für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ist es wichtig, mit anderen verbunden zu bleiben“, greift die Vorsitzende der Gesellschaft, Dr. med. Susanne Daiber, das Motto des Welt-Alzheimertages am 21. September auf. „ Demenz – verbunden bleiben“, lautet dieses Leitwort, das die weltweit etwa 55 Millionen von Demenzerkrankungen betroffenen Menschen und ihre Angehörigen in den Fokus rückt. Bis 2050 wird die Zahl voraussichtlich auf 139 Millionen steigen, besonders dramatisch in China, Indien, Südamerika und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

Auch in Deutschland steigende Zahlen

Auch in Deutschland wird die Zahl von derzeit etwa 1,8 Millionen Demenzerkrankten und ihrer Familien zunehmen: „Es gibt immer mehr Hochaltrige, und das Alter ist ein Risikofaktor“, weiß Susanne Daiber, Chefärztin Geriatrische Rehabilitation und Tagesklinik St. Getreu am Zentrum für rehabilitative Medizin der Sozialstiftung Bamberg .

In ihrer täglichen Arbeit erlebt die Ärztin nur zu gut, wie „schambehaftet die Diagnose Demenz ist“. Dabei seien Neuerkrankungen recht häufig, wenn auch nicht offensichtlich in der Öffentlichkeit. „ Demenz ist eine Erkrankung der Angehörigen “, wirbt Susanne Daiber um Kontaktpflege und Hilfestellungen aus dem Umfeld: „Das Bewusstsein für die Belastungen macht es Angehörigen einfacher“, hofft sie und unterstreicht die Wichtigkeit eines Gedenktages wie den Welt-Alzheimertag.

Gerade auch für Gesunde, die einer Demenz vorbeugen wollen, „letztendlich durch einen gesunden Lebensstil, den Erhalt von Ressourcen, viel Bewegung, Lernen von etwas Neuem und ein gutes soziales Umfeld“, listet die Medizinerin auf.

Unmissverständlich macht Susanne Daiber klar, dass „eine Heilung von Demenz nicht möglich ist“. Zumindest noch nicht, „das ist schwierig“.

Vier Medikamente vorhanden

Derzeit gebe es vier verschiedene Medikamente , die das Fortschreiten von Demenz etwa ein Jahr verzögern. „Die Pharmaindustrie forscht weiter und hat immer etwas in der Pipeline.“ Doch ein Durchbruch sei nicht in Sicht.

So empfiehlt Daiber einen wertschätzenden Umgang mit einem Demenzerkrankten: „Sprechen Sie langsam mit ihm und versuchen Sie, hinter seinen Defiziten die eigentliche Botschaft zu verstehen“, gibt sie einen Tipp nicht nur für die Angehörigen .

Weitere sinnvolle Ratschläge soll es am 24. September am Infostand geben, den die Alzheimer-Gesellschaft am Gabelmann aufbaut.