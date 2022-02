Zahlreiche ehrenamtliche Helfer des Bundes Naturschutz (BN) bauen jetzt Schutzzäune auf, um Frösche und Kröten auf dem Weg zu ihren Laichgebieten vor dem Tod auf der Straße zu bewahren. Die bayernweite Aktion rettet jährlich 500 000 bis 700 000 Amphibien das Leben. Autofahrer werden um Rücksichtnahme gebeten. Weitere Helfer sind willkommen.

Die nun ansteigenden Temperaturen locken Kröten, Frösche und Molche aus ihren Winterquartieren. Darum werden nun von der BN-Kreisgruppe Bamberg unter tatkräftiger Unterstützung der Gemeinden und Bauhöfe Frensdorf, Burgebrach und Pommersfelden sowie des Bauamtes des Landratsamtes Bamberg überall im Landkreis mobile Amphibienschutzzäune aufgebaut.

Massenweise auf Wanderschaft

Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und insbesondere bei regnerischem Wetter sind die fortpflanzungsbereiten Tiere massenweise auf Wanderschaft. Deshalb sind in diesen Wochen wieder zahlreiche ehrenamtlich Aktive des BN an Straßenrändern unterwegs, kontrollieren jeden Abend und oft auch morgens die Fangzäune und bringen die eingesammelten Tiere sicher auf die andere Straßenseite.

„Bis Ende April muss man auf unseren Straßen mit den Amphibien oder mit Menschen, die zu deren Schutz in den Morgen- und Abendstunden unterwegs sind, rechnen“, erklärt Johannes Först aus der BN-Kreisgruppe Bamberg. Im Kreisgebiet befinden sich mobile Amphibienzäune bei Unterköst, Schweinbach, Treppendorf, Hirschbrunn und Frensdorf/Obergreuth. Aneinandergereiht wären die Schutzzäune viele Kilometer lang. Etwa 30 ehrenamtliche Helfer betreuen über acht bis zehn Wochen lang die Übergänge. Im letzten Jahr konnten auf diese Weise etwa 10 000 Erdkröten und andere Amphibienarten vor dem Tod auf diesen Straßen bewahrt werden.

Tiere in Fangeimern werden weniger

Immer mehr Helfer stellten in den letzten Jahren fest, dass an vielen Übergängen die Anzahl der Tiere in den Fangeimern sinkt. Der BN warnt: „Wenn wir nicht entschieden gegen die Klimakrise vorgehen, werden die trockenen Sommer und Frühjahre, die wir in den letzten Jahren hatten, zur Regel. Selbst Allerweltsarten wie Erdkröte und Grasfrosch könnten dann zu einem seltenen Anblick werden.“

Für den Schutz der Amphibien, die aufgrund ihrer schnell austrocknenden Haut auf Feuchtigkeit angewiesen sind, müssen die Gewässer im Landkreis geschützt oder renaturiert und feuchte Wiesen und Weiden erhalten werden, erinnert Johannes Först: „Viele Amphibien können wir vor dem Straßentod retten. Aber das hilft langfristig nur, wenn auch ihre Lebensräume erhalten werden.“

Appell an die Autofahrer

Der BN bittet alle Autofahrer in den kommenden Wochen um besondere Vorsicht:

? Befolgen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Amphibienzäunen.

? Achten Sie an den Stellen, an denen Amphibienzäune stehen, auf die Helfer, die am Straßenrand Tiere einsammeln.

? Reduzieren Sie Ihr Tempo auf Straßen, die an Teichen oder Feuchtgebieten vorbeiführen, auch wenn keine Warnhinweise aufgestellt sind.

? Sie haben eine Stelle entdeckt, an der viele Amphibien überfahren wurden und an der kein Schutzzaun errichtet ist? Melden Sie dies per E-Mail an amphibien@bund-naturschutz.de. red