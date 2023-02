Trinken und Autofahren gehen aus guten Gründen nicht zusammen. Wer bei der „8. Bamberger Fastenpredigt“ trotzdem den „Fastenbock“ genießen will, der kann mit dem Agil-Shuttle Service fahren, so eine Pressemitteilung. Mit dem „roten Bamberg Bus“ geht es gegen eine freiwillige Spende für das „Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt“ am 25. Februar mit einer kleinen Bamberg-Tour zum „Welcome Kongress Hotel“ und nach der Veranstaltung wieder zurück. Der Haltestellenplan mit Abfahrtszeiten ist unter agil-bamberg.de/fastenpredigt.phpe. Eine Anmeldung an die E-Mail agil-@web.de ist erforderlich.

Informationen zum Fahrplan

17.50 Uhr – Wunderburg/Ulanenplatz, 17.55 Uhr – Wunderburg/Plattnerstraße, 18 Uhr – Bahnhof/Bahnhofsvorplatz, 18.02 Uhr – Luitpoldstraße, 18.05 Uhr – Lange Str., 18.06 Uhr – Am Kranen, 18.08 Uhr – Markusplatz/Zelt der Religionen, 18.20 Uhr – Schweinfurter Str., 18.23 Uhr – Stadtarchiv, 18.25 Uhr – Domplatz, 18.28 Uhr – Geyerswörthplatz, 18.31 Uhr – Schillerplatz, 18.33 Uhr – Hainstr./Bootshaus, 18.35 Uhr – Hainstr./Bot. Garten, 18.36 Uhr – Heinrichsdamm, 18.38 Uhr – Wilhelmsplatz, 18.40 Uhr – Schönleinsplatz, 18.42 Uhr – Lange Str., 18.43 Uhr – Am Kranen, 18.45 Uhr – Markusplatz/Zelt der Religionen. red