Wenn etwas 65 Jahre lang hält, muss es besonders stabil sein: Stark und unbeugsam wie Metall ist die Liebe zwischen Josef und Lidwina Saal, die Anfang Mai ihre Eiserne Hochzeit miteinander feierten. Das Besondere daran ist: Die beiden heirateten an zwei Tagen. Am 2. Mai 1958 zunächst standesamtlich und am Folgetag dann kirchlich.

Bauarbeiter Joseph Saal, geboren 1930, lernte seine fünf Jahre jüngere Frau Lidwina beim Tanzen im Brauereigasthof Wagner in Merkendorf kennen. Am 3. Mai traten sie dann vor den Traualtar in Merkendorf, am Tag davor heirateten sie vor 65 Jahren standesamtlich. Beide freuen sich mittlerweile über zwei Kinder, zwei Enkel und einen Urenkel.

50 Jahre Schiedsrichter

Lidwina Saal war 30 Jahre bei der Gemeinde als Verwaltungsangestellte in der Kasse tätig. Die Jubilarin löst heute leidenschaftlich gerne Rätsel. Ihr Mann engagierte sich mehr als 50 Jahre lang als aktiver Schiedsrichter für den SV Memmelsdorf , zu dessen Gründungsmitgliedern er auch gehört. Beide lieben immer noch ihren wunderschönen Garten in Drosendorf.

Das Jubelpaar feierte seinen Ehrentag im Kreis seiner Familie mit den Geschwistern und Kindern und deren Familien. „Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem seit 65 Jahren gemeinsamen Lebensweg, den Sie in Liebe, Treue und Verbundenheit miteinander beschreiten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch weiterhin glücklich miteinander bleiben und noch viel Freude aneinander haben“, wünschte Bürgermeister Gerd Schneider dem Drosendorfer Ehepaar im Namen der Gemeinde und des Gemeinderates. Auch Stellvertretender Landrat Bruno Kellner kam, um dem Paar seine Glückwünsche zu überbringen. red