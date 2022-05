Ludwig Wolf wurde im Jahre 1950 in Bamberg geboren. Er lernte bei der Deutschen Bundesbahn, führte verschiedenste Tätigkeiten 48 Jahre lang als Eisenbahner hauptsächlich zwischen Nürnberg, Würzburg und Hof aus. Seine Frau Hedwig, geboren 1952, war in der Altenpflege, in der Hauswirtschaft und als Mitarbeiterin in der Firma Bosch in Bamberg tätig. Sie haben zwei erwachsene, verheiratete Töchter und sechs Enkelkinder im Alter von 19 Jahren bis 4 Monate.

Kennengelernt haben sich die beiden 1970 beim Faschingstanz in Untersteinbach im Steigerwald. Für die Eheleute ist die Familie äußerst wichtig, sie arbeiten gerne im und am Haus und im Garten und halten sich viel in freier Natur auf. Hedwig macht Kranken- und Altenbesuche und half viele Jahre in der MS-Gruppe ehrenamtlich. Ludwig ist über 30 Jahre kommunalpolitisch in Hallstadt aktiv, davon 26 Jahre als Stadtrat und 12 Jahre als 2. Bürgermeister. Er war viele Jahre im Bürgerverein, auch in der Ortsgruppe des Bürgerblocks/Freie Wähler in verschiedenen Funktionen tätig.

Glückwünsche im Namen der Stadt und des Landrates überbrachte der Erste Bürgermeister Thomas Söder, im Namen der Kirchen Stadtpfarrer Christoph Uttenreuther. red