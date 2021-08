Goldene Hochzeit haben Gertrud und Hans Langenfelder aus Leidingshof gefeiert. Kennengelernt hatten sich die beiden bei der Kirchweih in Hundsboden (Gemeinde Eggolsheim), am 31. Juli 1971 wurde dann in der Schlosskirche in Eggolsheim kirchlich geheiratet .

Das Ehepaar hat einen Sohn und eine Tochter sowie vier Enkel . „Ein gutes harmonisches Zusammensein“ und ein „ehrliches Miteinander“ nennen sie als Rezept für ihre lange Ehe.

Hans Langenfelder ist seit 2003 Ortssprecher in Leidingshof, seit 1942 ist er im BRK Ebermannstadt aktiv. Seine Frau Getrud ist seit vielen Jahren stellvertretende Ortsbäuerin.

Für die Gemeinde gratulierte dem Jubelpaar Heiligenstadts Erster Bürgermeister Stefan Reichold. red