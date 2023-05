„Heute ist ein ganz besonderer Tag“: Gleich mehrere Festredner kamen darauf zu sprechen. In der Tat hatte es in den vergangenen sechs Jahrzehnten bei der Feuerwehr Oberleiterbach kein vergleichbares Ereignis gegeben: Im Beisein von mehr als 200 Feuerwehrleuten wurde die neue leuchtend rote Tragkraftspritze „Magirus Fire 1000“ feierlich in den Dienst gestellt.

Es war schon ein beeindruckendes Bild: Die Feuerwehrfrauen und -männer aus Zapfendorf, Unterleiterbach, Oberoberndorf, Sassendorf, Kirchschletten, Lauf, Reuthlos, Roth, Kleukheim und natürlich Oberleiterbach hatten sich im Halbkreis auf dem Vorplatz vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt. In ihrer Mitte: die von der Dorfjugend liebevoll dekorierte Tragkraftspritze, das neue Herzstück der FFW Oberleiterbach .

Bürgermeister Michael Senger hatte die Aufgabe, das leistungsstarke Gerät an die Kommandanten Niko Dumsky und Markus Drossel zu übergeben. Mit einer Leistung von 1000 Litern Wasser bei zehn Bar Nennförderdruck ist die 193 Kilogramm schwere Pumpe mit Elektrostarter, dem Vier-Zylinder-Motor und den 77 Pferdestärken deutlich leistungsstärker als die bisherige TS8/8. 12.400 Euro kostete die Anschaffung, 4700 Euro davon wurden gefördert.

„In der Feuerwehrgeschichte der Oberleiterbacher Wehr ist die Pumpe nun das modernste Gerät“, stellte Senger heraus. Pfarrer Thomas Thielscher segnete die neue Spritze. Feuerwehrvereinsvorsitzender Philipp Kunzelmann freute sich über die große Zahl der Gäste.

Kommandant Niko Dumsky stellte heraus, dass mehr als jeder dritte Aktive der Feuerwehrwehr Oberleiterbach Maschinist sei. Kreisbrandinspektor Andreas Schnapp hatte seinen Urlaub verschoben, um bei diesem Ereignis dabei zu sein.

Der Pumpensegnung vorangegangenen waren ein Festzug durch den Ort und eine Floriansmesse in der Sankt-Laurentius-Kirche. Martina Drossel