Rund 500 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem am Sportplatz abgestellten roten Seat Ibiza. Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, wurde durch ein Baustellenfahrzeug mit überstehender Ladung oder durch einen Kleintransporter ein Schaden an der Heckklappe mittig verursacht. Der Verursacher fuhr einfach davon.