Ein 59-Jähriger befuhr am Montag gegen 17 Uhr die Ortsdurchfahrt Fesselsdorf von der Staatsstraße 2190 kommend in Richtung Weismain. In einer Linkskurve verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Roller und touchierte eine Mauer. Daraufhin kam es zu einem Unfall , bei dem sich der 59-Jährige diverse Schwerstverletzungen am ganzen Körper zuzog. Aufgrund der Entfernung zum nächstgelegenen Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber hinzugerufen, der den gestürzten Rollerfahrer ins Klinikum Lichtenfels brachte. Der am Roller entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.