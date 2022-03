Jetzt wandern sie wieder, die heimischen Kröten, Frösche und Lurche . Von ihren Winterquartieren zu den Laichplätzen müssen sie dabei oft viel befahrene Straßen überwinden. Das bringt aber auch die ehrenamtlichen Helfer in Gefahr. Der Bund Naturschutz ruft daher Verkehrsteilnehmer dringend zu erhöhter Wachsamkeit auf..

„Dass dieses wundersame Schauspiel eine gefährlichen Reise für die kleinen Tiere ist, ist hinlänglich bekannt“, so Martin Bücker, Erster Vorsitzender der Kreisgruppe Bamberg des Bundes Naturschutz , in der Pressemitteilung. „Aber auch die Helfer sind dabei den Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt.“ Gerade auf unübersichtlichen Straßenführungen können sie von Autofahrern zu spät gesehen werden. „Scharfe Kurven, Hügel und dichte Flora am Straßenrand können die Sicht auf die Krötenretter leicht verdecken. Morgens und abends – zur Hauptarbeitszeit der Helfer – können schlechte Lichtverhältnisse ein Übriges beitragen“, fasst Bücker die Gefahren zusammen. Dies gelte umso mehr für die vielen Kinder und Jugendlichen, die bei Bayerns größter Artenschutzaktion „Große Taten für kleine Wanderer“ mitmachen. Sie seien besonders den Gefahren an den Straßen ausgesetzt. Deshalb hat der Bund Naturschutz eine große Bitte: „Wo immer ein entsprechendes Warnverkehrsschild steht, das auf eine Amphibienwanderung hinweist, ist es wichtig, vom Gas zu gehen, vermehrt aufmerksam zu sein und im Zweifel eher präventiv zu fahren! Damit werden nicht nur die Kröten und Frösche geschützt, sondern auch die großen und kleinen Helfer – und man schützt auch nicht zuletzt sich selbst.“ red