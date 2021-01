Das Staatliche Bauamt Bamberg hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Frensdorf im Verlauf der Staatsstraße 2254 in der Ortsdurchfahrt Frensdorf eine neue Fußgängerampelanlage errichtet. Die Ampel ist seit vorletzter Woche in Betrieb und ermöglicht nun ein sichereres Überqueren der Staatsstraße, heißt es in der Mitteilung.

Im Zuge des Tiefbaus für die Ampelanlage wurde zudem der Gehweg in der Innenkurve verbreitert und eine größere Aufstellfläche geschaffen. Weiterhin wurde im Zuge des Neubaus die Beschilderung und die Markierung im Bereich der Ampel erneuert. Die neue Ampelanlage wurde mit abgesenktem Bordstein, taktilen Leitelementen am Boden sowie einem tastbaren Vibrationssignal ausgestattet und ist somit barrierefrei. Die erlaubte Geschwindigkeit für Autofahrer wurde im Querungsbereich auf 30 km/h begrenzt.

"Gerade für Schulkinder oder ältere Personen ist die Querung der Staatsstraße in der Ortsdurchfahrt Frensdorf nun deutlich sicherer. Der Querungsbereich war zuvor relativ unübersichtlich, durch die neue Fußgängerampelanlage kann die Straße nun deutlich leichter überquert werden", erklärt Projektleiter Harald Thiele, Staatliches Bauamt Bamberg. Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen knapp 80 000 Euro. red