„Achtung – Baum fällt“, hieß es kürzlich beim Motorsägen-Lehrgang der Nachwuchs-Holzrechtler in Burgebrach . Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, fand kürzlich, ausgeführt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ein Zweitageskurs zur „sicheren Waldarbeit mit der Motorsäge “ unter der Leitung von Forstwirtschaftsmeister Stefan Hanke statt. Im Dippacher Gemeinschaftshaus wurde den Teilnehmern Johanna Neser, Stefan Endres, Michael Georg Lebacher, Daniel Butterhof, Christian Butterhof, Jakob Neidhardt, Thomas Krüger und Manfred Ehrbar zunächst die Theorie erläutert. Am darauffolgenden Tag hat die Holztruppe mit eigener Motorsäge und Schnittschutzkleidung zunächst an einem Baumstumpf das Keileinschneiden geübt. Später musste dann jeder einen Baum fällen. Zum Abschluss erhielt jeder Kursteilnehmer ein offizielles Zertifikat. red