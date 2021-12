Ein besonderer Tag für die Bamberger Akademien für Gesundheits- und Pflegeberufe: Nach langer Planung und Vorarbeit durch die Projektgruppe und die Projektleiterin Marit Schulte konnte feierlich das „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“-Schild an die Schule übergeben werden. Damit gehören die Bamberger Akademien einem bundesweiten Netzwerk von über 3500 Schulen an.

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt von und für Schüler und bietet diesen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten – es geht darum, sich gegen jede Art von Diskriminierung und Gewalt zu wenden. Um Teil des Netzwerkes zu werden, verpflichten sich mindestens 70 Prozent der gesamten Schulfamilie dazu, sich für ein tolerantes und achtsames Zusammenleben einzusetzen. Darüber hinaus findet jährlich ein Projekt zum Thema „Toleranz“ an der Schule statt. An den Bamberger Akademien wird Integration und Courage bereits seit Jahren aktiv gelebt. Die Einrichtung ist die einzige Schule in Oberfranken mit einer Berufsintegrationsklasse Pflege und verschiedenen Projekten zur Gewinnung von Auszubildenden aus Drittstaaten. red