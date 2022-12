Fast ein wenig ungewohnt fühlte es sich an. Nach zwei schwierigen Jahren für die Schützenabteilung konnte Walter Horcher die Königsfeier 2022 des Postsportvereins Bamberg im Sportlerheim in Bug eröffnen.

Trotz erschwerter Trainingsbedingungen konnten gute Wettkampfergebnisse erzielt werden. Einen hervorragenden vierten Platz in der Disziplin „KK 3x40“ hatte Franziska Knorn mit 1131 Ringen bei der Bayerischen Meisterschaft zu verzeichnen, im „KK liegend“ erreichte sie Platz sieben. Mit diesen Ergebnissen konnte sie sich für die Deutsche Meisterschaft auf der Olympiaanlage in München qualifizieren. Im „KK 3x20“ erzielte sie hier 558 Ringe, im KK liegend 608,9 Ringe.

Auch in Sachen ehrenamtliche Tätigkeit konnte Erfreuliches berichtet werden: Sandra Horcher wurde vor Kurzem von Herzog Franz von Bayern auf Schloss Nymphenburg mit dem Protektorabzeichen in Gold für ihre Tätigkeit im Bayerischen Sportschützenbund ausgezeichnet.

Neue Majestäten

Im neuen Sportjahr regiert Peter Lang mit seinem Vize Walter Horcher die Postschützen. Schützenkönigin wurde Sabine Herr mit ihrer Vizekönigin Franziska Knorn.

Auch der Vogelkönig konnte wieder ausgeschossen werden. An einem lebensgroßen Vogel, den Schützenmeister Ludwig Hohner in liebevoller Kleinarbeit ausgesägt und angemalt hatte, wurden an markierten Punkten Teile abgeschossen. Vogelkönig ist, wer das letzte Teil zu Fall bringt. Als strahlender Sieger präsentierte sich hier Luca Horcher.

Im Jahr 2022 konnte auch das Weihnachtsschießen wieder stattfinden. Mit einem 8,7-Teiler zeigte sich Brunhilde Reichelt in Bestform vor Franziska Knorn und Tobias Horcher. red