Gutes tun, vor allem in der Weihnachtszeit , das war der Plan der SMV an der Eggolsheimer Fachoberschule Fränkische Schweiz. Nachdem die Schüler sich erkundigt hatten, wo wirklich Hilfe benötigt wird und auch direkt ankommt, einigte man sich darauf, die Bamberger Tafel zu unterstützen. Hier wird allen Menschen geholfen – und das sind leider mehr, als man glauben mag. Denn längst sind Hilfesuchende nicht mehr nur Randgruppen, sondern vermehrt ältere Menschen, Kinder und Familien, die durch Kürzungen im Sozialbereich, Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne oder persönliche Schicksale in Not geraten sind und Hilfe benötigen.

Nach einem Anruf bei der Tafel in Bamberg war klar, vor allem für Weihnachten werden Spielsachen benötigt, die dann für die Kinder unter dem Baum liegen konnten. Über zwei Wochen lang wurde in den Klassen fleißig gesammelt. Mit diesem Engagement wurden innerhalb kürzester Zeit mehrere Kartons mit Spielsachen gefüllt. Gesammelt wurden Spielsachen aller Art, Brettspiele, Puppenhäuser und Kuscheltiere.

Drei Schülerinnen und Schüler in Begleitung von zwei Lehrkräften der Fachoberschule Fränkische Schweiz übergaben eine großzügige Spende an die Tafel Bamberg. Auch eine Geldspende von rund 300 Euro konnte Wilhelm Dorsch, Leiter der Bamberger Tafel seit mehr als 20 Jahren, überreicht werden. Dorsch erklärte den Überbringern bei einer kleinen Führung durch die Räume, wie wichtig Sozialstiftungen für die Gesellschaft sind. red