47 Bamberger Schülerinnen und Schüler verweilten im Rahmen des städtischen Jugendaustauschs über die Osterferien in der südfranzösischen Partnerstadt. Das Programm ist umfassend und vielfältig. Es beinhaltet Unterrichtsbesuche, sportliche und kulturelle Aktivitäten in der Aveyron sowie Ausflüge in die nähere Umgebung. Die Austauschschülerinnen und -schüler werden im Juli zum Gegenbesuch in der Domstadt erwartet und die Vorfreude ist bereits entsprechend groß.

Der jährlich stattfindende schulübergreifende Jugendaustausch wird von Stadt und Landkreis Bamberg sowie dem Bayerischen Jugendring unterstützt und reiht sich in weitere Austauschaktivitäten mit Rodez ein. Bereits im Februar besuchte eine Delegation um Bürgermeister Jonas Glüsenkamp die Partnerstadt. Im Mai werden auch Rodezer zum Weltkulturerbelauf erwartet. red