Glockenläuten, viele Menschen auf dem Marktplatz und weitere Kirchenbesucher zeigten an diesem Sonntagmorgen, dass etwas Besonderes in der Marktgraitzer Pfarrkirche Zur heiligsten Dreifaltigkeit los sein musste. Tatsächlich begingen 22 Mitchristen ihre Jubelkommunion. Vor 40, 50, 60 und gar 80 Jahren hatten sie ihre Erstkommunion in Marktgraitz gefeiert.

Die Frage von Jesus an seine Jünger „Für wen halten die Menschen mich?“ stellte Pfarrer Lars Rebhan leicht um und fragte die Jubilare, für wen sie Gott in ihrem Leben halten würden. Es sei wichtig, Vertrauen zu Gott zu haben. Mit Gott sei es wie mit Eltern – „er lässt uns nicht fallen, wenn man ihm vertraut“.

Die Fürbitten trugen die Jubilare selbst vor, deren Hoffnung auf eine immer neue Zugänglichkeit zu Gottes Glauben und dessen Vertrauen in jedem Einzelnen spürbar wurde. Aber nicht nur geistlich, auch atmosphärische war der Gottesdienst sehr feierlich, was durch das gesungene Hochgebet durch Pfarrer Lars Rebhan ersichtlich wurde. Ebenso war es mit dem schönen Orgelspiel mit den Variationen über den Choral „Nun danket alle Gott “ von Christain Rinkhardt zur Kommunionausteilung.

Nach dem Erinnerungsfoto wurde in der heimischen Gastronomie an die Zeit der Erstkommunion erinnert. An eine nicht einfache Kriegszeit um 1941 erinnerte sich der älteste Jubilar, Moritz Hopfenmüller, der bereits vor 80 Jahren beim damaligen Pfarrer Johannes Jann seine Erstkommunion beging. „Es war keine einfache Zeit“ sagte er, „besonders als die ersten Flüchtlinge kamen. Große Feierlichkeiten wie heute gab es damals nicht.“ rdi