Momentan laufen die Abiturprüfungen in Deutschland – zugleich ist es die Zeit, in der sich junge Menschen über ihre berufliche Zukunft Gedanken machen. Das Berufsfeld Wirtschaft bietet zahlreiche Karrierechancen und Möglichkeiten für den Berufseinstieg . Interessenten haben aktuell die Möglichkeit, bei den „Wirtschafts-Schnupperwochen“ an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) unverbindlich an Online-Vorlesungen aus dem Fachbereich Wirtschaft teilzunehmen. Die Professoren bieten einen echten Einblick in den Studienalltag an der FHM. Für die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft, Digital Business Management und Marketing Management gibt es am heutigen Samstag von 14 bis 18 Uhr die Vorlesung „Innovations- und Chance-Management“. Insgesamt werden in der Reihe mehr als 20 Schnuppervorlesungen angeboten. Übersicht und Anmeldeformular unter fh-mittelstand.de/schnuppervorlesung-wirtschaft. red