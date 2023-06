Einen Schultag der etwas anderen Art haben die Schüler der elften Klassen mit technischer Ausbildungsrichtung an der Fachoberschule (Fos) Bamberg verbracht. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, waren sie gruppenweise für jeweils einen Tag zu Gast im Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken und lernten Ausbildungsberufe und Studiengänge rund um die Vermessung kennen.

Nach einem Vortrag von Ausbildungsleiter Gerald Riedel und Projektleiterin Heike Pöllath ging es anschließend direkt in die Praxis: Auf dem Domberg versuchten sich die jungen Leute in der lage- und höhenmäßigen Bestimmung eines Domkirchturms mittels Nivellements und trigonometrischer Höhenmessung. Dabei lernten sie verschiedene Vermessungsinstrumente wie den Tachymeter kennen und konnten Mathematik praktisch anwenden.

„Ich finde es prima, dass wir heute die Gelegenheit hatten, nicht nur zuzuschauen, sondern die Dinge gleich selbst auszuprobieren“, zieht Elftklässlerin Sophie ein positives Resümee.

„Ich könnte mir schon vorstellen, mich nach der Schule hier zu bewerben“, sagt sie. Das freut Ausbildungsleiter Gerald Riedel besonders, denn er ist überzeugt: „Auf die Nachwuchskräfte in der Ländlichen Entwicklung warten abwechslungsreiche Aufgaben mit sehr guten Berufsperspektiven – egal, ob sie einen Ausbildungsberuf oder ein duales Studium anstreben.“

Projektleiterin Mara Schmid fügt hinzu: „Das Positive an unserem Beruf ist, dass wir nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern in Zusammenarbeit mit den Bürgern vor Ort Projekte umsetzen, die wir von der Ideensammlung über die Planung bis hin zur endgültigen Umsetzung begleiten. So sorgen wir dafür, dass sich auch die nächsten Generationen im ländlichen Raum wohlfühlen und dort leben wollen.“ red