Ab Sonntag, 21. März, öffnet das Stegauracher Corona-Testzentrum in der Aurachtalhalle. Dort können Bürger einmal in der Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest vornehmen lassen, wie es in der Impfstrategie des Freistaates Bayern vorgesehen ist. "Die Gemeinde Stegaurach bietet hier in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Bamberg als eine der ersten Gemeinden im Landkreis einen Top-Service für die Bürgerschaft", berichtet Erster Bürgermeister Thilo Wagner in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Die Vorbesprechungen seien schnell und konstruktiv gelaufen und die Planungen für einen reibungslosen und ansteckungsfreien Ablauf bereits abgeschlossen.

Die Testzeiten im Corona-Schnelltestzentrum sind ab Sonntag voraussichtlich für vier Wochen immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr. Die Durchführung der Schnelltests im Stegauracher Corona-Testzentrum übernehmen ehrenamtliche Helfer, die extra dafür geschult wurden. Für die Testung ist ein Ausweisdokument vorzulegen. Personen mit Krankheitssymptomen werden nicht getestet. Es gelten strenge Corona-Hygieneregeln, zum Beispiel muss eine FFP2-Maske getragen werden.