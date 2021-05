In der Zeit vom 7. Mai bis 11. Mai versuchte ein unbekannter Täter , sich Zutritt zu einer Fahrschule in der Bamberger Straße zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Der Unbekannte zog wieder von dannen und hinterließ am Zylinderschloss einen geringen Schaden. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0951/9129-310 zu melden.