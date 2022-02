Am Donnerstagmittag, vermutlich gegen 13.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Einbahnstraßen-Schild in der Wiesenstraße. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.