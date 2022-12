Mit einer Gesamtsumme von 24.200 Euro unterstützt die Familienstiftung „Kinderreich“ des emeritierten Erzbischofs Ludwig Schick kinderreiche Familien in Notlagen sowie Projekte der Familienhilfe . Erzbischof Schick dankte bei der Spendenübergabe im Bistumshaus St. Otto allen Spenderinnen und Spendern und denen, die sich für die Ziele der Stiftung einsetzen.

Schick sagte: „Die Corona-Pandemie und die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise belasten ganz besonders die Familien mit vielen Kindern. Die Stiftung kann in vielen Notlagen helfen. Wichtig ist vor allem derzeit, dass die kinderreichen Familien ideelle und moralische Unterstützung erhalten, damit sie in den gegenwärtigen Schwierigkeiten zusammenhalten und die Herausforderungen meistern.“

Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres dankte bei der Spendenübergabe dem emeritierten Erzbischof für die vielfältigen Hilfen für kinderreiche Familien in Not. Die Caritas treibe die Sorge um, dass die gegenwärtige Inflation noch mehr Menschen in existentielle Schwierigkeiten bringe.

Die Stiftung will vor allem dort helfen, wo staatliche Maßnahmen nicht oder nicht hinreichend greifen.

Als „kinderreich“ gelten in der Regel Familien mit vier und mehr Kindern. Die Zuwendungen werden unabhängig von Religionszugehörigkeit oder Herkunft gewährt, die Betroffenen müssen allerdings im Bereich der Erzdiözese Bamberg wohnen. Erzbischof Schick kündigte an, die Stiftung auch nach seiner Emeritierung weiterzuführen und seinem Amtsnachfolger zu übergeben. red