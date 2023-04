Zahlreiche Mitglieder konnten die Vorstände des Sportclub Ebrach e.V. zur Jahreshauptversammlung im Sportheim begrüßen .

Für den Neubau des Norma-Lebensmittelmarktes ist es erforderlich, dass der SC Ebrach die Freigabe einer noch zu vermessenden Teilfläche erklärt. Vorständin Petra Komander visualisierte anschaulich die angedachten Änderungen der Zuwegung zu den Sportplätzen im Weiherseetal. Die Mitgliederversammlung fasste den einstimmigen Beschluss, welcher die Vorstandschaft zu weiteren Maßnahmen legitimiert. Vorständin Katrin Günther berichtete über die Veranstaltungen wie das Sommerfest am Sportheim oder den erfolgreichen Adventsmarkt. Von solider wirtschaftlicher Lage berichtete Vorstand Josef Keller . „Vom Kleinkind bis zum Senior reicht das Sportangebot, in sechs verschiedenen Sportarten und das zu einem moderaten Mitgliedsbeitrag.“ Besonders erfreulich ist für den SC der fünfte Platz von Maria Ott bei ihrer Teilnahme am Deutschland-Cup im Doppelmini-Trampolin in Grasdorf bei Hannover.

Zum Abschluss des Abends wurden langjährige Mitglieder für 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. jk