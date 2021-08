Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden zum Sammeln von Wurzbüschelkräuter für den Strauß zu Mariä Himmelfahrt ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 14. August, um 16.30 Uhr statt. Es schließen sich das Binden der Büschel, eine Kräutermahlzeit und gegen 20.30 Uhr eine Lichterprozession an. Eine Anmeldung ist bis 12. August bei Christine Helmrich, Telefon 0951/18507082, christine helmrich@gmx.de oder abtei@abtei-maria-frieden.de notwendig. red