Viele Menschen schätzen es, vor allem während der dunklen Jahreszeit die ein oder andere Kerze anzuzünden. Was in Deutschland für ein bisschen Gemütlichkeit sorgt, ist für viele Menschen in der Ukraine im Moment die einzige Lichtquelle, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt.

Deshalb sammelt die Initiative „ Bamberg hilft“ momentan unter anderem auch Kerzen. Dazu Kay Jürgens, der für die Organisation der Spenden zuständig ist: „Besonders dicke Stumpenkerzen sind ideal, da sie lange brennen und keinen Kerzenständer benötigen. Ob sie schon einmal angezündet wurden, spielt dabei keine Rolle. Es sollten lediglich keine Wachsreste sein.“

Unterstützung leistet dabei auch die Universität Bamberg , die an allen Bibliotheksstandorten Sammelcontainer eingerichtet hat.

Sammelstellen an der Uni

Die Bibliotheken sind öffentlich zugänglich, daher können alle (nicht nur Studierende) noch bis Sonntag, 5. Februar, ihre Kerzenspenden abgeben. Je nach Standort ist dies wochentags bis 24 Uhr möglich und auch am Wochenende.

Der Impuls für die Spendenaktion kam von einer Mitarbeiterin. Sie hatte von dem Aufruf, der bereits im Dezember startete, gehört und wollte etwas tun. Mit großem Erfolg informierte sie ihren Bekanntenkreis und stellte in ihrem Hof eine Sammelkiste auf, die sich schnell füllte. So entstand die Idee, Sammelstellen dort einzurichten, wo die Menschen ohnehin zusammenkommen. Die sich stetig füllenden Kartons in den Uni-Bibliotheken bestätigen den Erfolg der Aktion.

Die Kerzen werden anschließend zur Posthalle, dem Logistikzentrum von „ Bamberg hilft“ in der alten Lagarde-Kaserne, gebracht und gehen von dort aus auf den nächsten Transport nach Lviv. Neben Kerzen werden in der Posthalle auch andere Sachspenden angenommen, darunter Wasserfilter und chemische Wasseraufbereiter (wie z.B. Micropur), Verbandsmaterial, Schlafsäcke und Isomatten, Handwerkzeuge und Maschinen sowie Stromgeneratoren.

Spenden willkommen

Spendenabgabe in der Posthalle ist immer dienstags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr möglich. Eine detaillierte Bedarfsliste, Anfahrtsbeschreibung und weitere Informationen finden sich unter bamberghilftukraine.de. red