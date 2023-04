Die Neuwahlen des Vorstandes standen bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Frauenunion in der Vereinsgaststätte der Concordia Strullendorf als wichtigster Tagesordnungspunkt auf der Agenda. Angelika Saffer wurde als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Als Stellvertreterinnen wurden Monika Goth und Irene Loch bestätigt. Schatzmeisterin und Schriftführerin bleiben weiterhin Monika Pretscher und Monika Saffer. Den Vorstand ergänzen Evelyn Dorn, Regina Gundlich und Waltraud Schmitt als Beisitzer.

In ihrem Rechenschaftsbericht präsentierte Vorsitzende Angelika Saffer den Anwesenden über den Berichtszeitraum seit der letzten Jahreshauptversammlung die Durchführung eines sehr ansprechenden Programmes.

Gute Zusammenarbeit

CSU-Ortsvorsitzender Matthias Motzel bedankte sich in seinem Grußwort bei Saffer für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und sprach der Frauenunion seine Anerkennung für ihr vielfältiges Engagement aus, dass sich in den jeweiligen jährlichen Programmen deutlich widerspiegele. Motzel hatte auch die Neuwahlen geleitet.

Mit einer Diskussion aktueller Themen und einem Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen sowie einem Dank an die engagierten Helferinnen beendete Saffer die harmonische Veranstaltung. red