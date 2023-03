Der Sängerkreis Bamberg (SKB) hat alle ihm angehörenden Gesangvereine ins Sängerheim zu seinem ordentlichen Kreissängertag eingeladen. In einer Pressemeldung informiert der Sängerkreis Bamberg darüber.

In seinem Tätigkeitsbericht dankte Schön besonders dem Musikausschuss des SKB für die Organisation der im vergangenen Jahr durchgeführten Chorseminare. Die Früchte dieser Tätigkeit werden beim Großkonzert „Festival der Stimmen“ zum Höhepunkt des 100-jährigen Jubiläums des SKB am 14. Mai im Joseph-Keilberth-Saal der Bamberger Konzerthalle zum Besten gegeben.

Projektchöre mit etwa 300 Sängerinnen und Sängern sowie ein großer Gemeinschaftschor werden das Programm gestalten. Höhepunkt wird der eigens für den SKB komponierte Chorsatz „Lasst uns singen“ als Uraufführung sein.

Stand der Mitgliederzahlen

Über den aktiven Mitgliederstand berichtete Schön, dass der SKB aktuell 76 Gesangvereine mit 120 Ensembles „beherberge“, in welchen 2546 Sängerinnen und Sänger ihrem Hobby Chorgesang nachgehen.

Ein Problempunkt, so Schön, sei die Sängerjugend. Zurzeit noch als selbstständiger Verein im SKB werde sich diese Vereinigung wahrscheinlich am 21. April auflösen, da der gesamte Vorstand seinen Rücktritt erklärt habe. Die Kinder- und Jugendchöre werden künftig über den SKB betreut. Das Quartett des SKB-Musikausschusses – Monika von Grafenstein, Madlen Hiller, Jasmin Steiner und Andres Brunner – berichtete über die gut besuchten Chorseminare sowie über Fortbildungsseminare für das „Singen im Kindergarten“ und das „Singen in der Grundschule“. Diese würden auch im laufenden Jahr wieder angeboten, wobei neu hinzukommt: ein Seminar für Popchor.

Für die Projektchöre und den großen Gemeinschaftschor – für das Jubiläumskonzert „Festival der Stimmen“ – können sich immer noch interessierte Sängerinnen und Sänger anmelden.

Aus dem Bericht des Schatzmeisters Raimund Köhler ging hervor, dass im SKB stets wirtschaftlich für die Fort- und Weiterbildung der Sängerinnen und Sänger gearbeitet wurde und die Finanzlage für weitere größere Vorhaben gerüstet sei. Eine vorbildliche Kassenführung wurde dem Schatzmeister von Kassenprüfer Wolfgang Sippel bestätigt und die Entlastung nach Abstimmung erteilt.

Im nächsten Punkt der Tagesordnung wurden langjährige ehrenamtliche Vorstände geehrt: für zehn Jahre: Hans Neuwirth, GV Sängerlust Mühlendorf; Peter Müller , GV Ebern; Gabi Panzer, Frauengospelchor „The Newcomers“ Sassanfahrt; für 15 Jahre: Rainer Hetzel, GV Liederkranz Ebensfeld und für 25 Jahre: Wolfgang Sahlmüller, GV Liederkranz Ebrach.

Vorsitzender Schön gab schließlich noch weitere Termine des SKB bekannt: am 9. Juli findet das Leistungssingen des Fränkischen Sängerbundes ( FSB ) statt, bei dem auch der Kreisjugendchor Bamberg teilnimmt. red