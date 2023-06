In einem spannenden Finale um den Grundschulcup in Bamberg Stadt und Landkreis haben die Grundschüler der Rupprechtschule die Breitengüßbacher mit 51:49 besiegt. Die einheimischen und mitgereisten Mitschüler und Zuschauer auf den Rängen sahen ein packendes Spiel. Sie schufen mit Plakaten und Gesängen eine finalwürdige Stimmung.

Wechselnde Führungen prägten die Begegnung, die über sechs Spielabschnitte mit je fünf Minuten ging und jedem der zehn Akteure alles abverlangte. Da auf jeder Seite nur vier Spieler auf dem Feld stehen durften, waren die Anforderungen in puncto Einsatzbereitschaft nochmals gesteigert worden.

Intensiv, aber stets fair

Nach einem verhaltenen Anfang fanden die Rupprechtschüler über Kampf ins Spiel. Das wurde von beiden Seiten jederzeit mit hoher Intensität, aber diszipliniert geführt.

Letztendlich hatten die Bamberger in der Hans-Jung-Halle wegen der größeren mannschaftliche Tiefe und Ausgeglichenheit die Nase ganz knapp vorn. 51 zu 49 hieß es am Ende, wobei die Breitengüßbacher in der dramatischen Schlussphase mehrmals knapp einen Korberfolg verpasst hatten. Die Siegermannschaft: Olivia Waldner, Ella Siauw, Julius Dworschsk, Joel Stanischewski, Elias Meyer, Ben Högendörfer, Maxim Sogdor, Abdul Karioui, Moritz Hartmann, Anton Stamp; Betreuung: Tanja McHenry, Werner Höchstetter. Die Gastgeber: Felicitas Gröger, Sarah Brütting, Cosima Schuster, Jakob Seibold, Kilian Ludwig, Lui Schaller, Niclas Schraut, Konstantin Schirm, Elija Malinowski, David Hölzlein; Betreuung: Sabine Braun. Werner Höchstetter