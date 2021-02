Einen Gundelsheimer Neujahrsempfang wird es heuer coronabedingt nicht geben. "Schon seit Jahren versteht sich der Neujahrsempfang in der Gemeinde nicht als Ort der langen Reden , der Selbstbeweihräucherung, sondern als Möglichkeit, sich ungezwungen zu begegnen. Einfach ausfallen zu lassen, stand nicht zur Diskussion", berichtet die Verwaltung. Nach langen Abwägungen und rechtlichen Prüfungen steht fest: Es gibt einen "Neues-Jahr-Rundgang 2021". Natürlich würden dabei gelten die derzeitigen Vorschriften: Abstand, FFP2-Maske, ein Hausstand plus eins etc. Drei Bereiche sind am heutigen Samstag, 6. Februar, 17 bis 21 Uhr, besonders beleuchtet: Ortsmitte, Hauptstraße - Rathaus, Karmelitenstraße - Aussegnungshalle, Friedhofstraße. Das Ganze findet nach dem Motto "Überraschende Momente warten, Gebäude leuchten, Menschen freuen sich" statt. red