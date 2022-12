Großes Auspacken war im Gemeindezentrum der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche in Gaustadt angesagt. Dort hat der Verein Bamberg :UA Räume für die Samstagsschule, ein Angebot für geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche.

In einer großen Unterstützungs-Aktion stattete der Rotary-Club Bamberg-Schloss Geyerswörth das Projekt mit dringend benötigter Technik, Material und einem Zuschuss für die Lehrkräfte aus und stellte damit insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung. Neben der finanziellen Hilfe ging es vor allem auch um Beratung, Koordination und Kooperation, die durch das starke rotarische Netzwerk erbracht werden konnte und auch weiterhin geleistet werden soll.

„Der Verein Bamberg : UA und die ehrenamtlich engagierten Ukrainerinnen erbringen einen außerordentlichen und bewundernswerten Einsatz, um ihren geflüchteten Landsleuten Hilfe anzubieten“, so Birgit Kastner, die als Pastpräsidentin zusammen mit ihrem Rotary-Club die Hilfsaktion angestoßen hat. Bamberg :UA plant, die Samstagsschule, die im Sommerhalbjahr schon erfolgreich lief, baldmöglichst wieder zu starten. Derzeit läuft noch die Koordination der Lehrkräfte – neben der Organisation der zahlreichen Hilfssendungen, die der Verein auf den Weg in die Ukraine bringt.

Das Samstagsschulangebot richtet sich an geflüchtete ukrainische Kinder hier in Bamberg und Umgebung. Es soll ein Stück Heimat sein und dabei helfen, Muttersprache und Kultur zu pflegen. Der Unterricht findet in verschiedenen Altersgruppen statt: Zusammen mit Gleichaltrigen üben die Kinder und Jugendlichen ukrainische Grammatik, schulen den Wortschatz oder lesen ukrainische Literatur .

Mit dem Engagement des Rotary-Clubs konnte Lehr- und Bastelmaterial angeschafft werden. Dabei war es wichtig, Laptops und Beamer bereitzustellen, um Audio- und Videomaterialien in den Unterricht einbinden und professionell arbeiten zu können.

Birgit Kastner