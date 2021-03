Der Forstbetrieb Ebrach informiert über Neubesetzungen von Forstrevieren.

Julian Schendel (32), bisher Revierleiter des Forstreviers Burgebrach, wechselt ab sofort an das Forstrevier Winkelhof. Die Stelle wurde frei, nachdem der bisherige Revierleiter Fabian Löchner in seine württembergische Heimat zurückgekehrt ist. Schendel war nach der Ausbildung kurzzeitig in der Natura-2000-Arbeitsgruppe der Forstverwaltung und ist bereits seit 2017 als Revierleiter am Forstbetrieb Ebrach tätig.

Jonathan Schäfer (26) wird als Nachfolger von Andreas Balling am 1. August das Revier Schmerb übernehmen. Bis dahin vertritt er das Revier Burgebrach. Schäfer hat bereits ein Jahr lang das Freiwillige Ökologische Jahr am Forstbetrieb Ebrach abgeleistet.

Stefan Weber (26) wechselt zum 1. September vom Forstbetrieb Kelheim an das Revier Burgebrach. Auch er ist kein Unbekannter, da er bereits nach der Anwärterprüfung ein Vierteljahr am Forstbetrieb Ebrach gearbeitet hat.

Florian Engelhardt (23) wurde als Berufsanfänger an den Forstbetrieb Ebrach versetzt. Neben anderen Aufgaben vertritt er ab sofort das Revier Oberschwarzach. Die bisherige Revierleiterin Regina Bertram ist in den Ruhestand getreten.

Alle vier Forstleute haben das Studium für Forstingenieurwesen an der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf absolviert. "Damit sind die Staatswälder im Steigerwald auch weiterhin in guten Händen", freut sich Forstbetriebsleiter Ulrich Mergner. Der Generationswechsel werde damit fortgesetzt. "Die forstliche Jugend bringt frischen Wind und neue Ideen in den Forstbetrieb", meint Mergner in der Pressemitteilung. red