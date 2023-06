Die Operation „Frankenritt“, eine freilaufende Durchschlageübung der Bundeswehr-Reserve, hat unter anderem in der Fränkischen Schweiz und in Rattelsdorf stattgefunden. Die Übung fand im Schwerpunkt angelehnt an das Aufseßtal statt, die Austragungsorte der Übung in der Fränkischen Schweiz gehörten zu den Landkreisen Bayreuth und Bamberg : Schloss Greifenstein bei Heiligenstadt, Seelig und Neuhaus bei Aufseß sowie Steinfeld und Scheßlitz. Zum Abschluss der Übung trafen am Nachmittag des letzten Übungstages nach einem Aufenthalt unterhalb der Giechburg bei Scheßlitz die Reservisten in Rattelsdorf an der Abtenberghalle ein. Von hier aus marschierten die etwa 70 Teilnehmer zum Marktplatz, wo das Abschlussantreten stattfand. Zu Beginn des Antretens auf dem Marktplatz erfolgte die Meldung an den Bataillonskommandeur Oberstleutnant der Reserve Jürgen Dressel. Es folgten Grußworte des stellvertretenden Landrats Bruno Kellner und des Bürgermeisters Hans-Jürgen Scheerbaum an die angetretene Formation. Sie lobten unter anderem den Einsatz der Reservisten auf allen Ebenen, und bedankten sich bei Oberstleutnant Jürgen Dressel für den Übungsabschluss. Einen besonderen Dank richteten Kellner und Scheerbaum an den Besitzer des Rattelsdorfer Brauhofs, Oliver Fischer. Fischer ist Leutnant der Reserve und Offizier und hatte das Abschlussantreten in Rattelsdorf mitermöglicht. red