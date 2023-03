Das Landeskommando Bayern mit seinem Regionalstab für territoriale Aufgaben TA Nord/Nürnberg, hat in Zusammenarbeit mit dem Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr Kreisgruppe Oberfranken/West an einer Waffenausbildung teilgenommen.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, fand sie im Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg statt. Im Fokus standen die Handwaffen der Bundeswehr .

75 Reservisten aus der Bezirksgruppe Oberfranken und zehn US-Amerikaner aus Katterbach mit einer eigenen Station waren der Einladung gefolgt. Die Ausbildung fand an einzelnen Stationen statt, in theoretischer und praktischer Vorstellung: Einweisung, Handhabung und Bedienung der Waffen.

Ziel war es, den sicheren Umgang mit Handwaffen der Bundeswehr zu vertiefen und zu verbessern, sowie die Reservisten auf das Schießen mit scharfer Munition vorzubereiten. Unterrichtet wurde auf den Stationen am MG 5 ( Maschinengewehr 5), G 36 (Gewehr 36) PzFst 3 (Panzerfaust 3) und an der P 8 (Pistole 8). An weiteren Stationen wurde die Handhabung mit Karte und Kompass geübt sowie das Schätzen von Entfernungen mit dem Fernglas. Eine Sanitäterausbildung fand zudem in einem Gebäude statt.

Die eingeladenen US-Amerikaner aus Katterbach hatten eine eigene Station aufgebaut. Dort schulten sie die Handhabung der US Maschinengewehre M 240 B und M 249. red