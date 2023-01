Sichtlich bewegt begrüßte der Erste Vorsitzende Alexander Hummel im ausverkauftem Festsaal die zahlreichen Besucher zum traditionellen Königsball des Freihand Schützenvereins Pettstadt .

Neben Ehrenmitglied Reinhold Hohl begrüßte Erster Vorsitzender Alexander Hummel Ehrenvorsitzenden Friedrich Hülsebusch und Ehrenschützenmeister Otto Schlicht herzlich.

Schützenkette gestiftet

Nach der Eröffnung durch das scheidende Königshaus konnte die von der amtierenden Bogenkönigin Sylvia Braun neu gestiftete Kette für den Bogenkönig, die sie selbst zum Einzug in den Saal präsentierte, der Schützenfamilie vorgestellt werden.

Den Luftpistole-Wanderpokal bei den Damen errang Sabina Lachner (719 Teiler) sowie Klaus Dahinten (503 Teiler) in der Seniorenklasse. Bei den Herren konnte sich Reinhold Hohl mit einem 245 Teiler den Nikolaus-Mirschberger-Gedächtnispokal sichern. Den Luftgewehr-Wanderpokal bei den Jugendlichen errang Leonard Schlicht mit einem respektablen Teiler von 29,7. Sylvia Braun sicherte sich mit einem Teiler von 80,2 den Kathi-Hohl-Gedächtnispokal in der Damenklasse. In der Disziplin Luftgewehr-Schützenklasse sicherte sich Bertram Englbauer den Reinhold-Werner-Gedächtnispokal mit einem 205,2 Teiler und Klaus Dahinten (20,0 Teiler) in der Seniorenwertung.

Beim diesjährigen Bürgerschießen ließ sich Michael Senneberger mit einem 87,8 Teiler vor Franziska Först (294 Teiler) und Simon Hartnagel (351 Teiler) zum Bürgerkönig ausrufen. In der Mannschaftswertung erreichten die Schützen des Stammtisches Saufmoggl den ersten Platz vor der Mannschaft der Jugendfeuerwehr.

Schützenhaus-Proklamation

Es folgte die mit Spannung erwartete Proklamation des neuen Königshauses, das bis auf eine Ausnahme aus bisher noch nie erfolgreichen Aktiven bestehen sollte:

So sicherte sich Daniel Binder die mit dem Blankbogen ausgeschossenen Bogenkönigwürde, der seinen Pfeil nur 2,9 Zentimeter vom Zentrum entfernt ins Gold setzen konnte, vor dem Zweitplatzierten Mike Fischer (3,0 Zentimeter). Im Wettbewerb um die Krone des Luftpistolen-Königs war erstmals Georg Friedel (783 Teiler) vor Sylvia Braun (787 Teiler) am treffsichersten. In der Jugend konnten Leonard Schlicht (398 Teiler) und Elena Heberlein (520 Teiler) mit einem 520 Teiler ihre Premiere feiern und sich zum Jugend-Königspaar ausrufen lassen. Mit einem 34,7 Teiler setzte sich Richard Kaiser zum ersten Mal gegen die Konkurrenz im Bereich LG/LP-Auflage durch und wurde vor Fred Hummel zum Seniorenkönig. Zur neuen Schützenkönigin (mit dem Luftgewehr) wurde die Luftpistolenschützin Stefanie Haid gekürt, die sich mit einem 380 Teiler gegen die Vize-Königin Stefanie Först (671 Teiler) durchsetzen konnte.

Historisches gelang dem langjährigen Jugendleiter Reinhold Hohl, der einen 70,8 Teiler in der Mitte der Scheibe platzierte und seit 1978 nunmehr zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte den besten Königsschuss abgegeben hatte. Vizekönig wurde mit einem 81,8 Teiler Bogenschütze Thomas Braun. red