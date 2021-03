Aufgrund eines Reifenplatzers am Auflieger eines Sattelzuges löste sich am Montagmittag auf der A 70, zwischen der Anschlussstelle Scheßlitz und dem Parkplatz Giechburgblick, Richtung Bamberg, die Lauffläche in etliche Teile auf und verteilte sich über die Fahrbahn. Andere Verkehrsteilnehmer kamen zwar nicht zu Schaden, bei der Räumung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei kam es jedoch zu kurzzeitigen Behinderungen und kurzen Rückstaus.

Der Verursacher konnte durch eine Streife der Autobahnpolizei am Berliner Ring in Bamberg ausgemacht werden. Die Überprüfung seines Sattelzuges ergab weitere drei Reifen, die in einem sehr schlechten Zustand waren, eine Weiterfahrt nicht zuließen und gewechselt werden mussten. Der 32-jährige Fahrer hatte zudem gegen Fahrpersonalvorschriften verstoßen. Gegen ihn wurde eine Geldbuße in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages verhängt. vpi