Eine Sachbeschädigung an seinem Auto zeigte am Montagabend ein Memmelsdorfer bei der Polizei an. An dem Hyundai I 30 beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem Messer den rechten hinteren Reifen. Der Pkw war am 10. Mai von 15.30 bis 21 Uhr in der Griesäckerstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.