Wegen eines geplatzten Reifens kam am Samstagnachmittag der Mazda eines 40-Jährigen ins Schleudern und prallte auf der A 70, Richtung Bayreuth, zweimal in die Außenschutzplanke. Die fünf Insassen des Fahrzeugs blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Leitplanke summiert sich auf rund 6000 Euro. pol