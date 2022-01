Vor inzwischen zehn Jahren hatte die Gemeinde Redwitz erstmals ein Quartiersmanagement engagiert. Ziel war und ist die Beteiligung der Redwitzer an den Entwicklungen im Ortskern, die Belebung und Initiierung von Aktionen und Projekten sowie die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen.

Zahlreiche Aufgaben wurden erfolgreich übernommen. Dazu gehören unter anderem das Errichten des Skateparks, die Lesereihe, das interkulturelle Fastenbrechen oder die Kinder-Kerwa. Bei der Einrichtung des Bürgerhauses und der Gestaltung des Marktplatzes war das Quartiersmanagement ebenfalls aktiv eingebunden.

Nach einer Unterbrechung seit Sommer 2020 ist nun erneut ein Quartiersmanager in Redwitz tätig. Nicola Völkel vom Nürnberger Büro „Planwerk Stadtentwicklung“ ist hierfür vor Ort. Seit November hat die 28-jährige Geografin aus Helmbrechts die Stelle übernommen.

Das „QM“ wird im Rahmen der Städtebauförderung durch die Regierung von Oberfranken für weitere zwei Jahre gefördert. Die zahlreichen bereits angestoßenen Projekte sollen verstetigt werden, also ohne das Quartiersmanagement auf eigenen Füßen stehen. Auch die Belebung des Bürgerhauses und des Marktplatzes sowie die Suche nach langfristigen Nutzern stehen auf der Aufgabenliste. Städtebauliche Entwicklungen, die in den kommenden Jahren vorangetrieben werden sollen, sind beispielsweise die Entwicklung des Kirchberg-Areals einschließlich der ehemaligen Gastwirtschaft in der Kronacher Straße 1.

Aufgrund der Corona-Situation und den damit verbundenen Einschränkungen kann Nicola Völkel noch keine regulären „Sprechzeiten“ in ihrem Büro im Bürgerhaus anbieten. Sie ist aber unter der Telefonnummer 0151/70175149 oder per E-Mail (qm@redwitz.de) jederzeit erreichbar und immer dienstags vor Ort. che