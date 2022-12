Die Schülerinnen und Schüler der Graf-Stauffenberg-Realschule werden für ihr Engagement bei nachhaltigen Themen belohnt. In der Umweltgruppe machen sich Schülerinnen und Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse gemeinsam mit Lehrer Johannes Miekisch Gedanken, wie man das Leben umwelt- und klimagerechter gestalten kann.

Dafür hat die Graf-Stauffenberg-Realschule jetzt vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern (LBV) die Auszeichnung „Umweltschule“ erhalten. Zur Verleihung gratulierte Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp

Seit zwei Jahren gibt es die Umweltgruppe bereits an der Graf-Stauffenberg-Realschule. Einmal in der Woche treffen sich rund 20 Schülerinnen und Schüler , um Umweltprojekte zu entwickeln und umzusetzen. In diesem Jahr stand das Thema Mobilität im Fokus.

Mobilität im Fokus

Die Schülerinnen und Schüler haben eine Fahrradumfrage an ihrer Schule durchgeführt. Die Erkenntnisse waren auch für Jonas Glüsenkamp sehr aufschlussreich: So hat die Großzahl der rund 150 Befragten einen Schulweg von einen bis drei Kilometern. Der allergrößte Teil kommt zu Fuß, mit dem Bus oder dem Fahrrad/Tretroller zur Schule in der Kloster-Langheim-Straße. „Elterntaxis“ spielen dagegen eher eine untergeordnete Rolle.

Gleichzeitig wünschen sich die Schülerinnen und Schüler mehr Sicherheit vor Vandalismus für ihre Fahrräder und einen besseren Schutz vor Diebstahl. red