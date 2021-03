Die Graf-Stauffenberg-Realschule lädt am Dienstag, 9. März, Schüler und Eltern zu einer Online-Informationsveranstaltung zum Übertritt in die fünfte Jahrgangsstufe ein. Aufgrund der Corona-Einschränkungen musste der Ablauf der Veranstaltung der Situation angepasst werden. Daher ist zu beachten: Seit 1. März ist eine Internetseite freigeschaltet, auf der sich die Graf-Stauffenberg-Realschule vorstellt, Einblicke in den Unterricht bietet und alle wichtigen Termine und Informationen bereitgestellt werden. Auch die Anmeldeformulare sind dort zu finden.

Am 9. März findet um 15.30 und um 18.30 Uhr jeweils eine Onlinesprechstunde statt, in der die Schulleitung Fragen beantwortet. Sowohl für die Informationsseite als auch für die Online-Sprechstunde ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Interessierte senden eine E-Mail an anmeldung@gsr-bamberg.de. Darin sollte vermerkt sein, ob eine Teilnahme an der Online-Sprechstunde erwünscht ist. Bitte auch den bevorzugten Termin angeben. Interessierte können sich auch unter Tel. 0951/9146200 oder per E-Mail verwaltung@gsr-bamberg.de melden.