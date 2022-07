Wegen Sachbeschädigung muss sich eine 21-jährige Münchnerin verantworten. Die junge Frau hatte am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Esztergomstraße randaliert und eine Scheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Marihuana bei Kontrolle entdeckt

Bamberg — Bei einem Bamberger ist am Sonntag eine geringe Menge Haschisch aufgefunden worden. Der 46-Jährige war am Regensburger Ring kontrolliert worden. Auch bei einer 22-Jährigen wurde Rauschgift aufgefunden. Hier wurde Marihuana sichergestellt, die Frau war in der Forchheimer Straße in eine Kontrolle geraten.

Körperverletzung in mehreren Fällen

Auf der Luitpoldstraße ist am Samstag gegen 18.15 Uhr eine Schlägerei gemeldet worden. Zwei Jugendliche wurden von einem bisher Unbekannten geschlagen. Der Täter flüchtete, die Geschädigten wurden leicht verletzt. Eine weitere Körperverletzung wurde aus dem Bereich der Marienbrücke gemeldet. Hier wurde ein 23-jähriger Bamberger von zwei Männern geschlagen, wobei der Geschädigte einen Nasenbeinbruch erlitt. Das Ganze spielte sich am Sonntag um 04.30 Uhr ab.

Langfinger auf Diebestour

Am Freitagvormittag entwendete ein 20-jähriger eine Dose Energydrink in einem Supermarkt in der Starkenfeldstraße. Zu einem weiteren Ladendiebstahl im gleichen Geschäft kam es am Freitagnachmittag. Ein 24-Jähriger entwendete hierbei Lebensmittel im Wert von knapp 12 Euro.

Gar nicht dufte, sondern Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter hat in einer Drogerie in der Innenstadt Parfüm gestohlen. Am Freitagvormittag entwendete der Dieb Duftwasser im Wert von 50 Euro. Ein Angestellter beobachtete den Langfinger, woraufhin dieser in Richtung Maxplatz flüchtete. Eine Videoaufzeichnung ist vorhanden. pol