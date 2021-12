Unter Einhaltung der 2G-Regel wurde die Jahreshauptversammlung der JFG Giechburg e.V. in Zeckendorf durchgeführt.

Rainer Heisenstein eröffnete die Sitzung und fasste in einem Rückblick die harmonische Jugendarbeit sowie die positive Entwicklung des Vereines zusammen. Durch sehr viel Teamgeist konnten trotz Corona die besten Ergebnisse der Vereinsgeschichte eingefahren werden.

Auch wenn die A-Junioren den Aufstieg in die Bezirksoberliga (BOL) nur sehr knapp verpasst haben, gelang es der B-Jugend in der Kreisliga sehr souverän und ungeschlagen, die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die BOL zu erzielen. Des Weiteren konnte auch mit der in der Kreisklasse gestarteten D1-Mannschaft die Meisterschaft gefeiert werden. Rainer Heisenstein betonte, dass die JFG Giechburg mit ihren derzeitigen Erfolgen in ganz Oberfranken eine neue Wahrnehmung genießen dürfe.

Zum Ersten Vorsitzenden wurde Konrad Beck, der seit sechs Jahren die Position des Zweiten Vorsitzenden inne hatte, bereits seit 2012 der JFG Giechburg als Trainer und seit fünf Jahren als Schiedsrichter für die JFG Giechburg aktiv ist, gewählt. Zweiter Vorsitzender wurde Stephan Lottes. Kassier Harald Hennemann wurde in seinem Amt bestätigt.

Dank an Vorgänger

Am Ende der Jahreshauptversammlung nutze Konrad Beck, die Gelegenheit, sich bei seinem Vorgänger Rainer Heisenstein für die sehr harmonische und konstruktive Zusammenarbeit zu bedanken. red