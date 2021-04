Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC ) Bamberg lädt am Sonntag, 11. April, um 10 Uhr zu einem Radlergottesdienst in die Erlöserkirche, Kunigundendamm 15 ein. Da geführte Touren noch nicht erlaubt sind, kann leider im Anschluss an den Gottesdienst keine ADFC-Radtour stattfinden. Aufgrund der unklaren Situation wird bis auf weiteres auch kein Radtourenprogramm erscheinen. Weitere Infos zum ADFC Bamberg und zu den geplanten Touren unter www.adfc-bamberg.de. red